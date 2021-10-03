03.10.2021 (17:40)

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» Черноморского флота проходит проливы в направлении Средиземного моря

Экипаж малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Вспомогательное судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Для экипажа морского танкера это первое выполнение задач в Средиземное море в составе сил группировки.

Справочно:

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», построен на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», является головным судном данного проекта и представляет собой многоцелевое судно, предназначенное для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов, с возможностью приема вертолётной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

МТ «Вице-адмирал Паромов» имеет полное водоизмещение 3500 т, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, и осадку 5 м. при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека.

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