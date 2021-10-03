03.10.2021 (17:00)

Военные полицейские ЮВО обеспечивают поддержание правопорядка в ходе международного учения «Дружба-2021»

Военнослужащие военной полиции Южного военного округа обеспечивают поддержание правопорядка на полигоне Молькино (Краснодарский край) в ходе российско-пакистанского учения «Дружба-2021».

Военные полицейские осуществляют патрулирование в районах проведения эпизодов учения, несут круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах, осуществляя пропускной режим на территорию полигона, а также выполняют задачи по охране мест проживания участников учения и иностранной делегации.

К мероприятиям по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины привлечены более 30 военных полицейских и 5 единиц специальной техники военной комендатуры в г. Краснодар.

Справочно:

Российско-пакистанское учение «Дружба-2021» проходит в период с 28 сентября по 9 октября 2021 года на полигоне Молькино. К данному учению привлекаются около 200 военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Южного военного округа и Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан. Учение «Дружба» проводится с 2016 года, поочерёдно на территории России и Пакистана.

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