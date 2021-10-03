03.10.2021 (16:43)

Военнослужащие военного оркестра Каспийской флотилии приняли участие в девятом региональном фестивале «Дагестанские фанфары»

В Дагестане военнослужащие военного оркестра Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в девятом региональном фестивале «Дагестанские фанфары».

Военные музыканты открыли своё выступление русской народной композицией "Калинка-малинка". Военнослужащие показали своё мастерство, продемонстрировав около десяти музыкальных произведений. Особое впечатление на членов жюри и аудитории произвело безупречное и яркое исполнение авторской музыки "Песенка о морском дьяволе" ленинградского композитора Андрея Павловича Петрова и поэта-песенника Соломона Фогельсона, написанная ими для кинофильма 1961 года «Человек-амфибия», и музыкальной композиции "Варяг". Выступление военного оркестра КФл завершилось исполнением знаменитого марша Василия Агапкина "Прощание славянки".

Девятый региональный фестиваль «Дагестанские фанфары» был организован Дагестанской государственной филармонией при поддержке Министерства культуры Республики Дагестан и проходил в рамках реализации национального проекта «Культура». Организатором фестиваля выступила Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова при поддержке министерства культуры Республики Дагестан.

Задачей ежегодного осеннего фестиваля является, сохранение традиции и богатой истории духовых оркестров, а также возвращение духовых оркестров в образовательные учреждения, популяризация различных жанров духовой музыки в широких кругах слушателей.

Фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» проводится с 2013 года. За девять лет перед его гостями выступили духовые оркестры из Баку, Саратова, Астрахани, Нальчика, Ростова-на-Дону, Пятигорска и других городов России и ближнего зарубежья.

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