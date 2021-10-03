03.10.2021 (16:00)

Более 1 тыс. призывных комиссий приступили к работе в регионах дислокации ЦВО

Более 1 тыс. призывных комиссий приступили к работе в границах ответственности Центрального военного округа (ЦВО) в регионах Урала, Сибири, Поволжье. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«1061 призывная комиссия приступила к работе в границах ответственности ЦВО в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. В состав комиссий включены должностные лица военных комиссариатов, органов местной власти, внутренних дел, управления образования, службы занятости, а также врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу», - сказал генерал-майор Александр Линьков.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что 15 октября состоятся первые отправки в войска из республик Алтай, Марий Эл, Чувашия, Алтайского края, Иркутской, Саратовской, Кировской, Курганской и Кемеровской областей. Всем молодым людей, направляемым на сборные пункты регионов дислокации ЦВО в ходе осеннего призыва на военную службу, проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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