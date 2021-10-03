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03.10.2021 (15:40)

В академии РВСН состоялся концерт артистов ЦДРА

Артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Мероприятие, зрителями которого стали курсанты и командно-преподавательский состав вуза, состоялся в клубе Академии РВСН, в подмосковном Балашихе.

Артисты ЦДРА представили большую и насыщенную концертную программу. В нее вошли песни военно-патриотического и гражданского звучания, такие, как «Армия России», «Флаг моего государства», «Мой дом – Россия», эстрадные композиции и песни на народные мотивы в исполнении фолк-шоу группы «Россы».

Напомним, Военная академия РВСН имени Петра Великого – командное и политехническое высшее военное учебное заведение России, крупный научно-исследовательский центр в области военной и технической науки – не так давно отметила 200-летие со дня образования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , РВСН , Центральный дом Российской Армии
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