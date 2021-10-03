03.10.2021 (15:31)

Воспитанники Пермского СВУ принимают участие в конкурсе фильмов «Кадетский взгляд»

Воспитанники Пермского суворовского военного училища принимают участие на ежегодном кинофестивале любительских короткометражных фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд», который проходит

в Министерстве обороны Российской Федерации в пятый раз.

Жюри фестиваля оценит работы участников в номинациях документальные и игровые короткометражные фильмы, которые были сняты в этом году.

Отбор победителей проводится в два этапа. На первом этапе все работы оцениваются воспитанниками всех довузовских организаций и путем голосования выбираются лучшие. Результаты голосования будут подведены в Казанском суворовском военном училище, где составляется общий рейтинг и короткий список участников финального этапа фестиваля.

Имена победителей и призеров назовут на торжественной церемонии награждения, которая состоится 27 октября 2021 года в Казани. Кроме выбора обладателя гран-при фестиваля победителей выберут

в 12 номинациях: лучший сценарий, лучший режиссер, лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучшее звуковое оформление, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший трейлер, лучший музыкальный видеоклип, приз зрительских симпатий, лучшая афиша и сложность воплощения.

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