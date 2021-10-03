03.10.2021 (15:20)

Военно-поисковые сборы «К поиску готов» прошли на полигоне ЦВО в Челябинской области

Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» Поискового движения России прошли на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Сборы проходят с 27 сентября по 1 октября. Участниками мероприятия стали более 270 школьников и студентов из 17 регионов Российской Федерации.

Участники проживают в полевом лагере на территории полигона. Сборы проходят в формате лекций и мастер-классов. Занятия проводятся по таким дисциплинам как антропология в поисковой работе, информационное сопровождение поисковой деятельности, идентификации по принадлежность к армии на основе элементов обмундирования, снаряжения времён Великой Отечественной войны. Члены поисковых отрядов примут участие в дискуссионных площадках, где будет организованно выступление экспертов в области проведения работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Кроме того, участники подтянут свои знания в таких дисциплинах как военная археология, топография и обмундирования Красной Армии. Организаторы также проведут для участников несколько командно-спортивных игр.

Перед началом сборов все помещения были обработаны специалистами в целях недопущения развития коронавирусной инфекции. Кроме того, организаторы сборов тщательно следят за соблюдением участниками масочного режима и социальной дистанцией. Ежедневным для всех участников является бесконтактное измерение температуры.

Мероприятие традиционно проводится при содействии командовании гвардейского танкового соединения, а также общественных деятелей, курирующих поисковое движение в России.

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