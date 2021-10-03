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03.10.2021 (15:10)

Учащиеся школы с летной подготовкой встретились с пилотажной группой «Стрижи» в Челябинске

Учащиеся Челябинской кадетской школы-интернат с первоначальной летной подготовкой посетили военный аэродром «Шагол» и встретились с летчиками авиационной группой высшего пилотажа «Стрижи».

В рамках встречи школьники осмотрели истребители МиГ-29, на которых летчики выполняют фигуры высшего пилотажа. Летчики-асы рассказали учащимся об особенность летной подготовки, тренировках, и качествах, которыми должен обладать профессиональный военный летчик. После встречи школьники смогли наблюдать за подготовкой самолетов к вылету и тренировкой пилотажной группы на земле и в воздухе.

Экскурсия на военный аэродром состоялась в рамках празднования 85-й годовщины со дня основания челябинского училища штурманов и 105-ти лети штурманской службы военно-воздушных сил.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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