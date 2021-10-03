Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2021 (14:50)

В Южно-Сахалинске прошла военно-спортивная игра «Зарница»

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, проведена военно-патриотическая спортивная игра под названием «Зарница», посвящённая 126-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза Василевского Александра Михайловича.

В соревнованиях приняли участие учащиеся школы номер 20 г. Южно-Сахалинска, для которых на территории полигона военнослужащими армейского корпуса были организованы учебные места по сборке-разборке учебных АК-74, медицинской подготовке в полевых условиях, организована сдача нормативов по радиационной, химической и биологической защите.

Мероприятие началось с торжественного построения участников и гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, далее был проведен конкурс «Угадай мелодию» (ребята соревновались в знании песен военных лет). Также военнослужащие провели для школьников мастер-класс по рукопашному бою.

Завершилось мероприятие награждением победителей и вкусным обедом в полевых условиях-солдатской кашей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурской области прошли соревнования среди патриотических клубов по военно-спортивной игре «Юнармейский десант»
В соединении связи ВВО в Забайкалье проведена радиотренировка с привлечением современных средств связи
Первый юнармейский турнир по мини-футболу состоялся в Хабаровске
В Забайкалье завершилось оформление клуба «Забайкальский Фронт» экспонатами и наглядными пособиями, посвященными событиям Великой Отечественной войны

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false