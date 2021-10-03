03.10.2021 (14:50)

В Южно-Сахалинске прошла военно-спортивная игра «Зарница»

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, проведена военно-патриотическая спортивная игра под названием «Зарница», посвящённая 126-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза Василевского Александра Михайловича.

В соревнованиях приняли участие учащиеся школы номер 20 г. Южно-Сахалинска, для которых на территории полигона военнослужащими армейского корпуса были организованы учебные места по сборке-разборке учебных АК-74, медицинской подготовке в полевых условиях, организована сдача нормативов по радиационной, химической и биологической защите.

Мероприятие началось с торжественного построения участников и гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, далее был проведен конкурс «Угадай мелодию» (ребята соревновались в знании песен военных лет). Также военнослужащие провели для школьников мастер-класс по рукопашному бою.

Завершилось мероприятие награждением победителей и вкусным обедом в полевых условиях-солдатской кашей.

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