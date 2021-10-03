03.10.2021 (14:48)

В Военно-медицинской академии обсудили вопросы гипербарической физиологии и водолазной медицины

В Военно-медицинской академии состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «История и развитие гипербарической физиологии, водолазной медицины, баротерапии и физиологии военно-морского труда». Организатором конференции выступила кафедра физиологии подводного плавания.

Конференция была посвящена 100-летию лауреата Государственной премии, доктора медицинских наук, генерал-майора медицинской службы Ивана Акимовича Сапова.

Открыл конференцию заместитель начальника академии по научной работе полковник медицинской службы Евгений Ивченко, который отметил, что имя выдающегося отечественного физиолога профессора Ивана Акимовича Сапова занимает достойное место в истории медицины и академии. В книге «Научная слава Военно-медицинской академии» ему посвящена отдельная статья.

Евгений Ивченко тепло поприветствовал дочь Ивана Акимовича Нину Ивановну Сапову. «Нина Ивановна с достоинством продолжила путь отца, изучая и развивая те научные вопросы, который поставил Иван Акимович», – сказал Евгений Ивченко.

На конференции Нина Ивановна Сапова представила доклад, посвященный использованию свойств темперамента в профессиональном отборе специалистов Военно-Морского Флота.

Все выступления и научные доклады были связаны с именем И.А. Сапова и посвящены проблемам, которыми он занимался.

«Это вопросы физиологии военно-морского труда, водолазной медицины, гиперборической физиологии и баротерапии. На конференции мы говорим об истории развития этих вопросов, о современном состоянии и перспективах развития этих направлений», – рассказал начальник кафедры физиологии подводного плавания полковник медицинской службы Дмитрий Зверев.

Он добавил, что некоторые вопросы чрезвычайно актуальны в наше время и в гражданской медицине. «К примеру, баротерапия хорошо себя зарекомендовала в лечении и реабилитации пациентов, перенесших COVID-19», – отметил Зверев.

В конференции приняли участие учёные и медицинские специалисты Военно-медицинской академии, военных учебных организаций Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств, а также представители медицинских вузов и научно-практических учреждений Санкт-Петербурга и других городов нашей страны, врачи по водолазной медицине и баротерапевты.

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