03.10.2021 (14:40)

Пилотажная группа Аэроклуба ЦСКА/Самара приняла участие в открытии детской военно-спортивной игры «Победа»

В парке «Патриот» стартовала Всероссийская военно-спортивная игра «Победа», наследница легендарной «Зарницы». Организаторы - Министерство обороны РФ, Минпросвещения РФ, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и Российское движение школьников.

В соревнованиях участвуют более 70 сборных, каждая из которых будет представлять свой регион. В «Победе» школьники со всей страны смогут отразить атаку условных диверсантов, испытать себя в роли саперов, преодолеть зараженную местность и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

Перед участниками Игры и гостями мероприятия выступили рота почетного караула Преображенского полка и группа специального назначения Воздушно-десантных войск.

Украшением праздничного открытия Игры стал пролет трех вертолетов МИ-2 Аэроклуба самарского филиала ЦСКА. За штурвалом учебно-спортивных машин находились титулованные армейские летчики Виктор Коротаев, Сергей Костин, Андрей Жуковский, Александр Хохрин, Юрий Петреник, Диана Риязова. Пилоты выполнили пролет с флагами Российской Федерации, Вооруженных сил Росси и движения «ЮНАРМИЯ».

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