03.10.2021 (14:35)

Команда ВИФК-1 победитель Кубка ВС РФ по рукопашному бою, посвященного памяти А.А. Жарова

В Военном институте физической культуры состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по рукопашному бою, посвященного памяти Кавалера Ордена Мужества капитана А.А. Жарова.

На торжественной церемонии закрытия присутствовали начальник ВИФК, заслуженный работник физической культуры РФ, Член совета директоров международного совета военного спорта, кандидат педагогических наук генерал-майор Олег Боцман, начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

Среди мужчин в весовой категории до 60 кг победу одержал представитель ВИФК-1 Рамозан Магомедов, победив Олега Одучиева (ВДВ) в финальном поединке. Третье место занял Руслан Гаджиев (ВАС).

В весовой категории до 65 кг «золото» завоевал представитель ВИФК-1 Арслан Бахтеев, выиграв в финальной схватке у Шамиля Лабазанова (ЮВО). Бронзовую медаль завоевал Александр Маширин из ВА РХБЗ.

Победу в весовой категории до 70 кг одержал Камал Меджиков (ВУНЦ ВВС Воронеж), победив представителя ВВО Бато Дамдинова. Третье место занял Роман Пасечник (ВМФ).

Среди мужчин в весовой категории до 75 кг золотую медаль завоевал Темирхан Гасанов (ВИФК-1), выиграв Ивана Кучинского из воинской части №92154. «Бронзу» Владислав Евстафьев (ВИФК-2).

В весовой категории до 80 кг «золото» завоевал представитель ВВО Джавадхан Абдулаев, победив в финальном поединке Давида Гасаняна (ЮВО). Третье место занял Евгений Березин из воинской части №92154.

«Золото» в весовой категории до 85 кг завоевал Арсений Тедеев (ВАС), одержав победу в финальном поединке с Ефимом Дрейт (ВИФК-1). Третьим стал представитель ЗВО Олег Додонов

Первым в весовой категории свыше 85 кг стал представитель ВМФ Александр Хоронженко, победив в финальной схватке Льва Таранова (ВИФК-1). «Бронзу завоевал Добрыня Пынзарь (ВИФК-2).

В общекомандном зачете этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по рукопашному бою, посвященного памяти Кавалера Ордена Мужества капитана А.А. Жарова, победу одержала команда Военного института физической культуры и спорта - 1.

Второе место заняла команда Военно-морского флота. Третьими стала команда Западного военного округа.

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