03.10.2021 (14:25)

В Главном испытательном космическом центре состоялось вручение боевого оружия молодым лейтенантам

В Главном испытательном космическом центре имени Г.С. Титова, накануне Дня Космических войск, состоялось торжественное вручение боевого оружия молодым лейтенантам.

Перед праздничным построением военнослужащих поприветствовал заместитель командира по работе с личным составом полковник Вадим Никитин. Перед вручением личного оружия, начальник Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова генерал-майор Сергей Марчук обратил особое внимание на то, что данное событие происходит накануне Дня Космических войск, в год 60-летия со дня первого в мире полета человека в космос.

Помимо командиров, с речью выступил один из лейтенантов-участников церемонии, напомнив, что вручение оружия издревле являлось важнейшим шагом на пути становления настоящего мужчины.

В ходе праздничного построения молодые офицеры по очереди получили боевое оружие от командиров, после чего прошли торжественным маршем.

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