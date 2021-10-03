03.10.2021 (14:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев посвященную Дню Сухопутных войск.

Лекцию, которая состоялась в гарнизонном офицерском клубе, посетили около 30 юнармейцев.

В рамках мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам об истории создания и развития Сухопутных войск, структуре и предназначение Сухопутных войск, о роли Сухопутных войск в Великой Отечественной войне.

В ходе лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ также продемонстрировали юнармейцам символы, знамя, флаг и герб Сухопутных войск.

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице