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03.10.2021 (14:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию для юнармейцев посвященную Дню Сухопутных войск.

Лекцию, которая состоялась в гарнизонном офицерском клубе, посетили около 30 юнармейцев.

В рамках мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам об истории создания и развития Сухопутных войск, структуре и предназначение Сухопутных войск, о роли Сухопутных войск в Великой Отечественной войне.

В ходе лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ также продемонстрировали юнармейцам символы, знамя, флаг и герб Сухопутных войск.

Командование ОГРВ ПРРМ на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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