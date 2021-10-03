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03.10.2021 (14:07)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к сдаче итоговой проверки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год.

На строевом смотре офицеры управления ОГРВ ПРРМ проверили документацию, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

В ходе смотра бронетанковой техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.

Итоговая проверка для военнослужащих ОГРВ ПРРМ начнется со следующей недели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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