03.10.2021 (13:59)

В Нижегородской области разведчики ЗВО уничтожили дозор условного противника с помощью метательных ножей

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в рамках ротного тактического учения отработали уничтожение наблюдательного дозора условного противника с помощью метательных ножей.

В ходе учения военнослужащие провели контрольные занятия по скрытому передвижению и занятию более выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенью для метания ножей стали ростовые манекены, имитирующие наблюдательный дозор условного противника.

Всего в тактическом учении приняло участие порядка 200 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

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