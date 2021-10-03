03.10.2021 (13:50)

Юнармейцы Смоленской области смогут улучшить свои навыки в журналистике при помощи проекта «Школа юных корреспондентов»

Члены всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Смоленской области смогут улучшить свои навыки работы в журналистике с помощью специального проекта «Школа юных корреспондентов», организованном при участии Смоленского центра развития журналистики.

В рамках специального проекта для юнармейцев будут организованы лекции с ведущими специалистами в данной сфере деятельности, будет возможность принять участие в мастер-классах, воркшопах, а также выполнить практические задачи по проведению интервью, записи телевизионных сюжетов и написании информационных материалов в СМИ.

По завершении каждого занятия юнармейцам будут демонстрироваться наиболее эффективные методики правильного продвижения различного контента. Наиболее отличившиеся участники получат памятные призы и подарки.

Для совершенствования своих навыков в проект записалось уже свыше 30 участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Смоленской области.

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