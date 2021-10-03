Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2021 (13:50)

Юнармейцы Смоленской области смогут улучшить свои навыки в журналистике при помощи проекта «Школа юных корреспондентов»

Члены всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Смоленской области смогут улучшить свои навыки работы в журналистике с помощью специального проекта «Школа юных корреспондентов», организованном при участии Смоленского центра развития журналистики.

В рамках специального проекта для юнармейцев будут организованы лекции с ведущими специалистами в данной сфере деятельности, будет возможность принять участие в мастер-классах, воркшопах, а также выполнить практические задачи по проведению интервью, записи телевизионных сюжетов и написании информационных материалов в СМИ.

По завершении каждого занятия юнармейцам будут демонстрироваться наиболее эффективные методики правильного продвижения различного контента. Наиболее отличившиеся участники получат памятные призы и подарки.

Для совершенствования своих навыков в проект записалось уже свыше 30 участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Смоленской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Воронежской области полностью завершена подготовка военкоматов и их сотрудников к осеннему призыву
В Нижегородской области разведчики ЗВО провели чемпионат бригады по АРБ
В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО начались испытания на присвоение классных квалификаций
Саперы Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили более тонны боеприпасов в ходе утилизации

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false