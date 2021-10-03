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03.10.2021 (13:40)

В Воронежской области полностью завершена подготовка военкоматов и их сотрудников к осеннему призыву

В Воронежской области полностью завершена подготовка военкоматов и областного сборного пункта к началу осеннего призыва 2021 года.

В рамках прошедшей подготовки все сотрудники военкоматов на добровольной основе завершили ревакцинацию обоими компонентами отечественной вакцины «Спутник-V» и прошли обязательное медицинское обследование своего здоровья. На территории сборного пункта и военкоматов специалистами радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО завершена обработка около 4 тыс. кв. м различных помещений: спальных расположений, столовых, коридоров, кабинетов и медицинских палат. В случае возникновения нештатных ситуация для призывников организован палаточный и комнатный изоляторы.

Обработка территории сборного пункта и военкоматов, установленной музейной техники, а также фасадов здания проводилась при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ. Особое внимание уделялось обработке контактных объектов, для дезинфекции которых задействовали приборы из комплекта для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1.

По прибытию в военкомат каждый призывник пройдёт обязательную термометрию, а в областном сборном пункте в обязательном порядке сдаст тестирование на COVID-19 и антитела. Каждый новобранец сможет добровольно вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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