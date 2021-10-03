03.10.2021 (14:30)

В Амурской области прошли соревнования среди патриотических клубов по военно-спортивной игре «Юнармейский десант»

Около сотни молодых ребят, воспитанников военно-патриотических клубов Амурской области, приняли участие в областных соревнованиях по военно-спортивной игре «Юнармейский десант».

Торжественное открытие соревнования состоялось на территории аэродрома в селе Тамбовка Амурской области. С поздравительными словами перед участниками выступили заместитель начальника Дальневосточного Высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Федор Косицын, военный комиссар Амурской области Денис Агеев, а также руководитель ДОСААФ Амурской области и представители администраций муниципальных образований. Они пожелали участникам соревнований успешно показать свои навыки в соревнованиях и удачи в достижении высоких побед. По окончании церемонии открытия соревнований, перед участниками выступила группа курсантов ДВОКУ, где показала приемы рукопашного боя с оружием.

Программа соревнований состояла из нескольких этапов. Команды участников должны получить пакет с заданием, надеть парашюты и совершить прыжок с парашютом с высоты 800 метров на площадку недалеко от аэродрома. После приземления и сбора групп на участке проведения соревнования ребята должны поразить учебной гранатой цель, преодолеть «по–пластунски» участок с проволочным заграждением, вытащить с «поля боя» условно раненого командира группы и оказать ему первую медицинскую помощь. На следующем этапе ребята преодолели задымлённый участок местности в противогазе и выполнили стрельбу по электронным мишеням из автомата Калашникова.

При подведении итогов председатель РО ДОСААФ России Амурской области и глава Тамбовского района вручили отличившимся командам кубки и медали установленного образца.

По итогам соревнований, команда Тамбовского района во второй раз подряд заняла 1-е общекомандное место. Тамбовские ребята обошли таких грозных соперников как Амурский казачий колледж и команду Амурского кадетского колледжа, которые заняли 2-е и 3-е место соответственно.

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