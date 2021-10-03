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03.10.2021 (13:30)

В соединении связи ВВО в Забайкалье проведена радиотренировка с привлечением современных средств связи

В соединении управления Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, проведена тренировка по проверке систем связи и геоинформационного взаимодействия войск.

Мероприятие проходило, в отдаленной от пункта постоянной дислокации холмисто-лесистой местности, с целью проверки системы связи объединения и, в дальнейшем, ее устойчивого использования. Особое внимание при этом уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Кроме того, связисты отработали совместные задачи с подразделениями связи, взаимодействующих соединений и подразделений в ночное время, а также в непростых погодных условиях. В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, коммуникативные комплексы транспортной сети и новейшие радиостанции средней и сверхмалой мощности и спутниковой связи.

В ходе заключительного этапа военнослужащими были выполнены нормативы по свертыванию специального оборудования, оставлению пунктов управления, и смене района выполнения задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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