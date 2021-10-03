03.10.2021 (13:20)

Первый юнармейский турнир по мини-футболу состоялся в Хабаровске

В Хабаровске состоялся первый региональный юнармейский турнир по мини-футболу.

В турнире приняли участие 17 команд, среди которых четыре - женских. Спортивные состязания проходили на тренировочном поле футбольной команды «СКА-Хабаровск». В состав каждой из команд вошли представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и военно-патриотических клубов краевой столицы.

Соревнования проходили в двух возрастных группах: от 13 до 15 и от 16 до 18 лет.

Победителями турнира среди девушек стали представительницы команды «Каскад-2». В младшей возрастной категории у мужчин первое место заняла команда «Эластика-1», во второй возрастной группе победила команда «Рыбака».

Кроме этого, были определены и награждены ценными подарками лучший игрок, лучший бомбардир и лучший вратарь турнира.

Участников соревнований поддерживали их родители и представители военно-патриотических клубов.

Целью спортивного мероприятия является привлечение внимания общественности к спортивному образу жизни и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице