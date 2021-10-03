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03.10.2021 (13:00)

В Забайкалье завершилось оформление клуба «Забайкальский Фронт» экспонатами и наглядными пособиями, посвященными событиям Великой Отечественной войны

В Забайкальском детско-юношеском центре создан класс военно-исторической реконструкции на базе Дома Юнармии. Класс наполнен экспонатами и наглядными пособиями, посвященными событиям Великой Отечественной войны (ростовыми манекенами, одетыми в форму и снаряжение бойцов РККА и стеллажами с макетами вооружения Красной Армии), а также оформлен наглядными материалами и оборудован интерактивные зоны, для удобства изучения материала на практике.

В классе планируется проведение занятий участниками клуба «Забайкальский фронт», офицерами и сержантами общевойсковой армии Восточного военного округа, и привлечёнными специалистами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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