03.10.2021 (13:00)
В Забайкалье завершилось оформление клуба «Забайкальский Фронт» экспонатами и наглядными пособиями, посвященными событиям Великой Отечественной войны
В Забайкальском детско-юношеском центре создан класс военно-исторической реконструкции на базе Дома Юнармии. Класс наполнен экспонатами и наглядными пособиями, посвященными событиям Великой Отечественной войны (ростовыми манекенами, одетыми в форму и снаряжение бойцов РККА и стеллажами с макетами вооружения Красной Армии), а также оформлен наглядными материалами и оборудован интерактивные зоны, для удобства изучения материала на практике.
В классе планируется проведение занятий участниками клуба «Забайкальский фронт», офицерами и сержантами общевойсковой армии Восточного военного округа, и привлечёнными специалистами.
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