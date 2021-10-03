03.10.2021 (12:40)
В Забайкалье военнослужащие военной полиции ВВО завершили специальную подготовку
В подразделениях военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, завершились комплекс мероприятий в рамках практической подготовки личного состава.
Военнослужащие военной полиции выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и метанию гранат. Помимо этого военные полицейские выполнили нормативы по применению средств индивидуальной защиты.
Также военнослужащие усовершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, преодолению полосы препятствий, выполнению приемов рукопашного боя.
В мероприятиях принимали участие около 100 военнослужащих военной полиции ВВО.
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