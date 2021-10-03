03.10.2021 (12:20)

Военнослужащие ВВО отрабатывают десантирование в Хабаровском и Приморском краях

В Хабаровском и Приморском краях стартовали тактико-специальные занятия с подразделениями Восточного военного округа по десантированию с парашютом.

Группы парашютистов отработают десантирование из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ с применением парашютных систем Д-10 и «Арбалет».

К мероприятиям также привлекаются военнослужащие женского пола, которые с успехом осваивают программу боевой подготовки.

Перед совершением прыжков с военнослужащими проводятся инструктажи по требованиям техники безопасности, специальные курсы укладки парашюта и безопасного приземления. Основной акцент при проведении курсов был уделён безопасному приземлению военнослужащих, участвующих в прыжках впервые.

Перед совершением прыжков у каждого военнослужащего групп специальной парашютной подготовки в обязательном порядке проверяются опознавательные приборы, которые помогают ориентироваться в воздухе и во время приземления, особенно в условиях плохой видимости.

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