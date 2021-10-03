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03.10.2021 (11:40)

В Самарской области военная автоинспекция проводит профилактическую акцию «Безопасность дорожного движения»

В Самарской области военная автоинспекция проводит профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения». В ходе мероприятия военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД МВД России проводят занятия, напоминая водителям правила дорожного движения на дорогах общего пользования.

Инспекторы проверяют исправность и техническое состояние транспортных средств, в парках воинских частей, с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. Данный комплекс позволяет проводить технический осмотр автомобилей и выдавать заключение о готовности транспортных средств к эксплуатации.

В рамках мероприятия военные автоинспекторы проведут около 30 занятий и примут зачеты по правилам дорожного движения у водителей, управляющих военной техникой. Акция продлится до конца месяца.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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