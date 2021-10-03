Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2021 (11:20)

Аэродромная снегоуборочная машина поступила в авиаполк ЦВО

Аэродромная снегоуборочная машина Overaasen RS-400 поступила на вооружение одного из авиационного истребительного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Машина на базе Камаз-54601 предназначена для качественного удаление снега, слякоти и мусора со всех искусственных покрытий аэродрома без опасности повреждения самой поверхности, установленных огней углубленного типа и встроенных датчиков.

Рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +52 °С.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На территории военного городка в Чебаркуле заработала больница для местных жителей
В Башкирии прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих
Ветераны 201-ой военной базы в Таджикистане провели викторину для российских школьников
В Казанском военном танковом Краснознаменном училище прошла акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false