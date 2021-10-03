03.10.2021 (11:20)

Аэродромная снегоуборочная машина поступила в авиаполк ЦВО

Аэродромная снегоуборочная машина Overaasen RS-400 поступила на вооружение одного из авиационного истребительного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Машина на базе Камаз-54601 предназначена для качественного удаление снега, слякоти и мусора со всех искусственных покрытий аэродрома без опасности повреждения самой поверхности, установленных огней углубленного типа и встроенных датчиков.

Рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +52 °С.

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