03.10.2021 (11:00)

На территории военного городка в Чебаркуле заработала больница для местных жителей

На территории танковой дивизии в военном городке заработала больница для местных жителей. Каждый гражданин, сможет обратиться за квалифицированной помощью к врачам, не выходя за пределы военного гарнизона.

Медицинскую помощь будут оказывать как взрослым, так и детям. Для взрослых открыт кабинет терапевта. Юных пациентов будут принимать заботливые педиатры. Кроме того, организованна работа процедурного кабинета, где у пациентов будут брать анализы, и ставить прививки. Работу лечебного учреждения уже высоко и с благодарностью оценили жители военного городка.

Гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия - танковое соединение Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Подразделения дивизии дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях.

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