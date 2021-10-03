Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2021 (10:55)

В Башкирии прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих

В инженерном соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Башкирии, прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих.

Военнослужащие соревновались в мини-футболе, волейболе, рукопашном бое, армрестлинге и различных эстафетах. Проведение первенств организовывали командиры подразделений. По итогам соревнований победители были награждены медалями и грамотами.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Ветераны 201-ой военной базы в Таджикистане провели викторину для российских школьников
В Казанском военном танковом Краснознаменном училище прошла акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»
Горячие линии по вопросам осеннего призыва начали работу в ЦВО
Самолет с именем Героя России появился в Челябинском военном училище штурманов

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false