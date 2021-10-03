03.10.2021 (10:55)
В Башкирии прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих
В инженерном соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Башкирии, прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих.
Военнослужащие соревновались в мини-футболе, волейболе, рукопашном бое, армрестлинге и различных эстафетах. Проведение первенств организовывали командиры подразделений. По итогам соревнований победители были награждены медалями и грамотами.
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