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03.10.2021 (10:40)

Снайперы армейского корпуса Балтийского флота отработали ведение боя в темное время суток

В рамках контрольных занятий снайперы соединений и воинских частей армейского корпуса отработали специальные задачи в ночных условиях на полигоне «Пугачево» в Калининградской области.

Снайперы поразили мишени на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих.

В рамках занятий снайперы совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатывались в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов была создана новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

С начала октября в армейском корпусе на базе мотострелкового полка начались сборы снайперов, в рамках которых стрелки проведут около 15 ночных занятий по огневой подготовке, на которых выполнят упражнения учебных стрельб с использованием ночных прицелов.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Снайперы
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