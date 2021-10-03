03.10.2021 (10:20)

В Калининградской области служба по контракту пользуется популярностью

С начала этого года Калининградским пунктом отбора на военную службу по контракту по итогам медицинского освидетельствования, профессионально-психологического отбора и сдачи нормативов по физической подготовке около 300 жителей Калининграда и области направлены на службу по контракту на корабли, береговые части и подразделения морской пехоты Балтийского флота и Западного военного округа.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное денежное довольствие, выше средней заработной платы в регионе. Помимо денежного довольствия, военнослужащий по контракту и его семья пользуются льготами и полным социальным пакетом.

Через 3 года службы военнослужащий приобретает право воспользоваться программой «военной ипотеки», благодаря которой он может купить себе квартиру по собственному выбору в любом городе России. Главным отличием «военной ипотеки» от гражданских ипотечных программ является то, что на протяжении всей службы ежемесячные выплаты по кредиту за купленную квартиру на 100 процентов выплачивает государство. Таким образом, прослужив в рядах Вооруженных Сил РФ 20 лет и более, военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно.

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