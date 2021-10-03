03.10.2021 (10:16)

84 воспитанника филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде принесли торжественную клятву нахимовца

В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла церемония посвящения воспитанников в нахимовцы. В торжественном мероприятии приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, преподавательский состав училища, родители нахимовцев, приехавшие из разных уголков России.

Воспитанники филиала принесли клятву нахимовца, пообещав быть беззаветно преданными своей Родине, упорно и настойчиво овладевать знаниями, изучать военное дело и готовить себя к службе для защиты Отечества.

В завершение мероприятия, нахимовцы продемонстрировали навыки строевой подготовки, пройдя торжественным маршем перед почетными гостями и своими родителями.

Одним из знаковых эпизодов церемонии стало торжественное открытие «Аллеи Славы» с 13 барельефами, на которых изображены флотоводцы России и Советского Союза и памятное фотографирование участников.

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