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03.10.2021 (09:18)

Тульские юнармейцы посетили гвардейский парашютно-десантный полк имени Дмитрия Донского

Военнослужащие гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения провели с юнармейцами г. Тулы экскурсию по воинской части, где ознакомили их с жизнью и бытом личного состава, современными средствами вооружения, десантирования и экипировки, которыми оснащаются подразделения Воздушно-десантных войск.

Перед юнармейцами выступило подразделение воинов-десантников, продемонстрировавшие мастерское владение приемами рукопашного боя, а также они смогли потренироваться в сборке и разборке стрелкового оружия, снаряжении магазинов, а также метании учебных ручных гранат и владении средствами индивидуальной защиты.

В завершении мероприятия десантники познакомили юнармейцев с боевой техникой и стрелковыми тренажерами.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Юнармия , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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