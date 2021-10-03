03.10.2021 (09:50)

В Подмосковье прошли учебно-методические сборы по тактической медицине

В Подмосковье на базе одного из учебных центров проведены двухдневные учебно-методические сборы по базовой программе «Тактическая медицина».

В ходе сборов были отработаны вопросы медицинского обеспечения в условиях боевых действий – особенности лечения огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, реанимационные мероприятия, медицинское обеспечение оборонительного и наступательного боя, организация эвакуации раненых.

Практические занятия по тактической медицине проводились на фоне выполнения задач, отрабатываемых по армейской тактической стрельбе. На занятиях использовалась современная техника, поступающая на вооружение в соединения и воинские части 12 Главного управления Министерства Обороны Российской Федерации: УАЗ-Пикап, БТР-82 (Сармат), квадроциклы. Для поиска раненых на пересеченной местности применялись квадрокоптеры.

Особое внимание было уделено изучению вопросов поиска и оказания помощи раненым в ночных условиях с использованием естественного освещения и приборов ночного видения.

Знания и умения, полученные в ходе учебно-методических сборов, будут активно применяться преподавательским составом и инструкторами при проведении занятий с военнослужащими 12 Главного управления Министерства Обороны Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице