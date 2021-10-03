03.10.2021 (09:16)

Военнослужащие Военной академии МТО г. Пенза приняли участие во Всероссийской социальной акции Русского географического общества «География – детям» 2021.

В Спасском детском доме была проведена социальная акция «География – детям» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акция была организована совместно с Пензенским областным отделением Русского географического общества и его молодёжного клуба, при активном участии военнослужащих филиала Военной академии МТО (г. Пенза).

Целью акции стала работа с воспитанниками детского дома по патриотическому воспитанию, популяризации географии и сохранению экологии.

По прибытию в Детский дом курсанты начали развёртывание тематических площадок. Среди них были площадки с демонстрацией индивидуального рациона питания военнослужащих, боевой экипировки «Ратник» и показательным выступлением с демонстрацией элементов рукопашного боя. После торжественного открытия акции курсанты филиала приступили к показательным выступлениям рукопашного боя. По завершению акции Директор Детского дома Виктория Синдяева выразила благодарность всем организаторам и участникам.

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