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03.10.2021 (08:50)

Ветераны 201-ой военной базы в Таджикистане провели викторину для российских школьников

По случаю празднования дня Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации ветераны 201-ой военной базы в Таджикистане провели историческую викторину для российских школьников.

Викторина состояла из двадцати четырех вопросов на общую эрудицию и историю образования Сухопутных войск. Ученики школы проявили активный интерес и после игры совместно с преподавательским составом школы поблагодарили ветеранов соединения за подготовленную викторину.

Мероприятие состоялась в 6-ой средней общеобразовательной школе Министерства обороны Р Ф, расположенной в городе Душанбе.

После викторины для участников движения «Юнармия» была организована экскурсия в музей 201-ой военной базы. Юнармейцам продемонстрировали стрелковое оружие и экипировку горных подразделений, рассказали о боевом пути части с начала ее образования, а также о героях гатчинцах чьи бюсты установлены на «Аллее Славы» .

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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