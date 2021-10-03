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03.10.2021 (08:30)

В Казанском военном танковом Краснознаменном училище прошла акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»

В Казанском военном танковом Краснознаменном училище (КВТКУ) прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».

В ходе акции, которая прошла на территории КВТКУ пункт отбора на военную службу по контракту посетило более 350 человек, 25 участников обратились за необходимой информацией о поступлении на военную службу по контракту. В этих целях специалисты пункта набора граждан на военную службу по контракту провели необходимую информационно-разъяснительную работу с выдачей кандидатам памяток и образцов документов.

Для гостей были организованы выставки исторического вооружения и военной техники Вооруженных Сил, современного вооружения и экипировки военнослужащих, фотовыставка, посвященная 100-летию КВТКУ.

Все желающие попробовали настоящую солдатскую кашу на полевых кухнях КП-130 и потренировались в выполнении норматива по разборке и сборке автомата АК-74.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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