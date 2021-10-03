03.10.2021 (09:10)

Военные оркестры на Камчатке прошли проверку

Инспекторы военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации проверили военные оркестры Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные на территории Камчатского края.

Это оркестры Войск и сил на Северо-востоке России, соединения морской пехоты, Подводных сил ТОФ в Вилючинске, а также военный оркестр в п. Ключи.

В ходе проверки были проконтролированы следующие вопросы: выполнение программы боевой подготовки военных оркестров, в том числе и по специальному предназначению, музыкальное обеспечение воинских ритуалов, порядок размещения и организация служебной деятельности.

Оркестр Войск и сил на Северо-востоке провел отчётный концерт в зале «Октябрьский» краевой филармонии и подготовил для зрителей более 30 музыкальных произведений разной направленности.

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