03.10.2021 (09:10)
Военные оркестры на Камчатке прошли проверку
Инспекторы военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации проверили военные оркестры Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные на территории Камчатского края.
Это оркестры Войск и сил на Северо-востоке России, соединения морской пехоты, Подводных сил ТОФ в Вилючинске, а также военный оркестр в п. Ключи.
В ходе проверки были проконтролированы следующие вопросы: выполнение программы боевой подготовки военных оркестров, в том числе и по специальному предназначению, музыкальное обеспечение воинских ритуалов, порядок размещения и организация служебной деятельности.
Оркестр Войск и сил на Северо-востоке провел отчётный концерт в зале «Октябрьский» краевой филармонии и подготовил для зрителей более 30 музыкальных произведений разной направленности.