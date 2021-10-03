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03.10.2021 (08:00)

С Международным днем пожилых людей поздравили инспекторы ВАИ ЦВО пожилых участников движения в Кемеровской области

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, поздравили с Международным днем пожилых людей престарелых жителей области и провели акцию, направленную на повышение безопасности пожилых пешеходов на дорогах.

Акция проводилась на самых загруженных пешеходных переходах крупных населенных пунктов Кемеровской области. Военные автоинспекторы, совместно с сотрудниками ГИБДД, желали участникам акции крепкого здоровья, семейного благополучия и напоминали, на что обратить внимание при переходе проезжих частей дорог.

Кроме этого, пожилым участникам дорожного движения напомнили о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде и вручили светоотражающие наклейки, без которых теперь, как обещали многие пенсионеры, не обойдётся ни одна прогулка по улице в темное время суток.

Международный день пожилых людеи? отмечается с 1991 года. Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием Международный день престарелых. В дальнейшем в документах ООН было принято название «Международный день пожилых людей». Праздник был учрежден привлечения внимания общества на проблемы людей пожилого возраста, на проблему демографического старения всего населения, а также к поиску возможностей для улучшения качества жизни пенсионеров.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ
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