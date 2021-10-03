03.10.2021 (07:30)

В Нижегородской области разведчики ЗВО провели чемпионат бригады по АРБ

В Нижегородской области с военнослужащими отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершилась комплексная тренировка по армейскому рукопашному бою (АРБ).

В ходе тренировки военнослужащие отработали одиночные приемы на специальных спортивных снарядах и тренажерах, после чего приступили к спаррингам. Разведчики отработали приемы по захвату холодного и огнестрельного оружия у условного противника и нейтрализацию дозора скрытным и бесшумным способом.

Между лучшими бойцами прошло состязание на первенство бригады по армейскому рукопашному бою. Все победители были награждены грамотами и ценными призами.

В тренировке приняло участие более 250 военнослужащих по призыву и контрактной службы отдельной разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице