Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2021 (07:30)

В Нижегородской области разведчики ЗВО провели чемпионат бригады по АРБ

В Нижегородской области с военнослужащими отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершилась комплексная тренировка по армейскому рукопашному бою (АРБ).

В ходе тренировки военнослужащие отработали одиночные приемы на специальных спортивных снарядах и тренажерах, после чего приступили к спаррингам. Разведчики отработали приемы по захвату холодного и огнестрельного оружия у условного противника и нейтрализацию дозора скрытным и бесшумным способом.

Между лучшими бойцами прошло состязание на первенство бригады по армейскому рукопашному бою. Все победители были награждены грамотами и ценными призами.

В тренировке приняло участие более 250 военнослужащих по призыву и контрактной службы отдельной разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО начались испытания на присвоение классных квалификаций
Саперы Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили более тонны боеприпасов в ходе утилизации
В Ленинградской области боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО сдали нормативы по вождению боевых машин
Экипажи истребителей МиГ-31 Западного военного округа отработали перехват условного воздушного противника

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false