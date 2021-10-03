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03.10.2021 (07:00)

На аэродроме «Ясюниха» в г. Иваново завершилась первая неделя соревнований среди спортсменов-парашютистов, проходящих в рамках чемпионата Воздушно-десантных войск и Кубка командующего ВДВ по парашютному спорту

В рамках соревнований участники совершали прыжки с парашютом на точность в индивидуальном зачете и в составе команды. Прыжки совершались с высоты 1000 метров из вертолета Ми-8АМТШ.

После отделения от воздушного судна для того, чтобы точно приземлиться «в ноль», метку в круге диаметром 2 см, спортсменам-парашютистам предстояло определить направление, скорость, силу ветра и другие условия, влияющие на точность приземления.

Спортсмены всех сборных команд продемонстрировали свое мастерство и показали отличные результаты, но лучше всех с заданиями справились спортсмены-парашютисты 309 центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск, второе промежуточное место у десантников Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, третьими идут хозяева чемпионата – спортсмены-парашютисты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Всего в соревнованиях принимают участие около 140 спортсменов в составе 16 команд, представляющие Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА), все военные округа, Воздушно-космические силы (ВКС), Воздушно-десантные войска (ВДВ), а также ДОСААФ России.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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