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03.10.2021 (05:50)

Юнармейцы из Бурятии заняли первое место во всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда юнармейцев из Бурятии заняла первое место по итогам последних двух конкурсов в крупнейшей детской военно-спортивной игре "Победа", финальная церемония которой прошла в субботу в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Пятое место заняла команда из Республики Татарстан, четвертое - из Саратовской области, третье место присудили юнармейцам из Пензенской области, второе - из Ярославской.

Как заявил начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сергиенко, в игре победителями стали все участники игры. "Вы победители, все кто стоит сегодня в этом зале. Вы победили в первую очередь самих себя. Вы победили, начиная от конкурса творческого и заканчивая эстафетой", - отметил он.

Напомним, военно-спортивная игра "Победа", организованная "Юнармией" совместно с Минобороны, Министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет десятки тысяч подростков со всей России. На прошедших соревнованиях собрались более 70 сборных, каждая из которых представляла свой регион.

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Метки:
Юнармия
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