03.10.2021 (06:30)
В Энгельсском соединении дальней авиации проведён комплекс противопожарных мероприятий
В Энгельсском соединении дальней авиации на территории воинских частей и прилегающей территории проведён комплекс противопожарных мероприятий.
В ходе мероприятий были выполнены работы по очистке территорий военных городков, общежитий, жилых домов, технических территорий баз и складов от кустарника и природного мусора.
Кроме того, ликвидированы препятствия в дворовых проездах для беспрепятственного проезда экстренных служб, проверены все первичные средства пожаротушения, завершена подготовка техники для подвоза, подачи воды в пожароопасный период, также проведены работы по очистке чердачных и подвальных помещений в общежитиях.
Помимо этого, в соединении продолжается обновление парка специальной техники, предназначенной для тушения пожаров.
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