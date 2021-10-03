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03.10.2021 (06:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации проведён комплекс противопожарных мероприятий

В Энгельсском соединении дальней авиации на территории воинских частей и прилегающей территории проведён комплекс противопожарных мероприятий.

В ходе мероприятий были выполнены работы по очистке территорий военных городков, общежитий, жилых домов, технических территорий баз и складов от кустарника и природного мусора.

Кроме того, ликвидированы препятствия в дворовых проездах для беспрепятственного проезда экстренных служб, проверены все первичные средства пожаротушения, завершена подготовка техники для подвоза, подачи воды  в пожароопасный период, также проведены работы по очистке чердачных и подвальных помещений в общежитиях.

Помимо этого, в соединении продолжается обновление парка специальной техники, предназначенной для тушения пожаров.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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