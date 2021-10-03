03.10.2021 (01:30)
На аэродроме Плесецк прошли учебно-тренировочные полеты экипажей Ми-8
В смешанной авиационной эскадрильи военно-транспортной авиации на аэродроме Плесецк прошли учебно-тренировочные полеты вертолетов Ми-8.
В ходе полетов экипажи выполнили полеты по маршруту в сложных метеорологических условиях. Также были отработаны вылеты на поисково-спасательные работы с выполнением элементов разведки местности.
В полетах принимали участие в том числе молодые летчики, выпускники 2020 года в качестве летчиков-операторов.
Полеты проводились с целью ввода в строй молодых летчиков и подготовки их к сдаче на 3 квалификационный разряд.
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