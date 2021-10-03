03.10.2021 (00:30)

Медицинские специалисты соединения дальней авиации провели профилактические мероприятия

В рамках профилактики против распространения вирусной инфекции среди военнослужащих на территории воинских частей Энгельсского соединении дальней авиации военные медицинские специалисты организовали работу стационарных медицинских контрольных пунктов.

Все контрольно-пропускные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок. Ведётся постоянное дежурство медицинских специалистов. Перед тем как пойти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал соединения в обязательном порядке проходят термометрию.

Для выявления и исключения случаев заболевания военнослужащих острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями военные медики соединения совместно с командирами подразделений проводят широкий комплекс профилактических мероприятий. Выполняются вакцинации военнослужащих современными противовирусными препаратами, регулярные замеры температуры тела и медикаментозная профилактика военнослужащих.

Ежедневно осуществляется осмотр военнослужащих по призыву в целях выявления больных, особое внимание отводится контролю повседневных мероприятий и обогрева военнослужащих в полевых условиях.

Также организовано дежурство оперативных групп из числа офицеров и военных медиков, отслеживающих ситуацию в воинских частях соединения, в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения региона.

В рамках профилактических мероприятий в соединении дальней авиации созданы необходимые запасы вакцин, различных витаминов и дезинфицирующих средств.

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