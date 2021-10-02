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02.10.2021 (20:30)

В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО начались испытания на присвоение классных квалификаций

Военнослужащие соединений и воинских частей Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа приступили к сдаче зачетов для присвоения и подтверждения очередной классной квалификации.

В ходе мероприятия военнослужащие зенитных ракетных, радиотехнических войск, подразделений связи и частей непосредственного подчинения будут оценены по основным предметам профессионально-должностной подготовки.

Испытуемые сдадут теоретические и практические зачёты по огневой специальной, технической, разведывательной, тактической, военно-политической подготовке, отработают нормативы по радиационной, химической и биологической защите. Особое внимание будет уделено физической подготовленности военнослужащих, при этом при подтверждении и повышении классной квалификации оценка должна быть только «хорошо» или «отлично».

Подобные мероприятия носят плановый характер, и проводятся 2 раза в год в конце зимнего и летнего периода обучения. Классная квалификация свидетельствует об уровне профессионального мастерства военнослужащего, полученного на определённой должности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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