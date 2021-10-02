02.10.2021 (19:45)

В Ленинградской области боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО сдали нормативы по вождению боевых машин

В Ленинградской области экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в рамках контрольных заняти сдали зачеты по вождению боевых машин.

Водители боевых машин на базе автомобилей КамАЗ-6560 выполнили на полковом автодроме ряд нормативов по вождению, в числе которых «Змейка», «Коридор габаритный», «Дворик габаритный», «Эстакада тупиковая», а также «Восьмерка габаритная». Действия военнослужащих на маршруте оценивались инструкторами под руководством начальника автомобильной службы.

Перед практической сдачей нормативов участники сдали теоретические зачеты по знанию требований безопасности при вождении крупногабаритных автомобилей.

К занятиям были привлечены более 150 военнослужащих из числа водительского и технического состава.

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