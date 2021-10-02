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02.10.2021 (18:00)

Экипажи истребителей МиГ-31 Западного военного округа отработали перехват условного воздушного противника

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили тренировочные полеты с ведением учебных воздушных боев.

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35 выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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