02.10.2021 (20:00)

Саперы Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили более тонны боеприпасов в ходе утилизации

В Ленинградской области на полигоне военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона объединения ВВС и ПВО Западного военного округа провели утилизацию выслуживших срок эксплуатации авиационных средств поражения.

Уничтожение устаревших авиационных бомб П-50 производилось методом подрыва с помощью закладки тротиловых шашек и противотанковых мин электрическим детонированием.

Во время взрывов личный состав подразделения находится в удаленном защищенном укрытии. После каждого взрыва военнослужащие проводили обязательную проверку территории полигона на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

Всего в ходе работ по утилизации предстоит уничтожить около 900 тонн выслуживших срок боеприпасов.

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