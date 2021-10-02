02.10.2021 (19:30)
В Центральном музее Военно-воздушных сил прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Центра управления Воздушно-космических сил
2 октября 2021 года в Центральном музее Военно-воздушных сил филиала «Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации» прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Центра управления Воздушно-космических сил. В мероприятии приняли участие военнослужащие и члены их семей, ветераны центра управления. Мероприятие прошло под руководством начальника центра управления– заместитель начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-майора Рыжкова Василия Валерьевича.
В своем выступлении начальник центра управления рассказал о славных и героических страницах истории становления и развития центра управления Воздушно-космических сил, особо подчеркнул о связи преемственности поколений между военнослужащими сегодняшнего дня и ветеранами Центрального командного пункта Военно-воздушных сил, Центрального командного пункта Войск противовоздушной обороны страны и командного пункта Космических войск.
Отличившиеся военнослужащие, показавшие лучшие результаты по несению боевого дежурства и имеющие высокие достижения в службе, были награждены, медалями Министерства обороны Российской Федерации, грамотами и памятными подарками.
Перед личным составом с праздничным концертом выступил концертный ансамбль 15 Армии ВКС (ОсН).
Генерал-майор Рыжков В.В. поздравил всех, кто имеет отношение к этому празднику, пожелал крепкого здоровья военнослужащим тем, кто служит и тем, кто уже находится в запасе и их семьям.