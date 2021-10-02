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02.10.2021 (19:00)

Горячие линии по вопросам осеннего призыва начали работу в ЦВО

Горячие линии по вопросам призыва граждан на военную службу начали работу в военных комиссариатах 29 регионах России в границах ответственности Центрального военного округа (ЦВО).

Обратившись на горячие линии, молодые люди и их родители могут получить консультации по вопросам осеннего 2021 года призыва на военную службу, порядку прохождения медицинских комиссий, сбору документов, а также другим интересующим вопросам.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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